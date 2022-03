Natur in Nordfriesland : Wie groß ist die Gefahr durch Windkraftanlagen für Seeadler?

Nordfriesland ist das Land der Windkraft und zunehmend auch das Land der streng geschützten Seeadler. Das wurde allerdings jüngst bei Ostenfeld einem Seeadler zum Verhängnis.

Ostenfeld | Der Seeadler, der größte heimische Greifvogel, fühlt sich auch an der Westküste immer heimischer. 13 Paare der streng geschützten Vogelart hatten in Nordfriesland im vergangenen Jahr ein Revier bezogen, in Dithmarschen waren es noch einmal elf, wie Volker Latendorf von der Projektgruppe Seeadlerschutz auf Anfrage von shz.de mitteilt. Das ist knapp ein...

