Windkraft-Messe in in SH : Letzter Tag der Husum Wind 2021: So zieht der Messechef Bilanz

Husum | Am Freitag endete mit der Husum Wind 2021 die erste große Branchenmesse als Präsenzmesse. Rund 8.500 Fachbesucher strömten während der vier Messetage auf die Stammmesse der Windwirtschaft in Schleswig-Holstein. Auf 20.000 Ausstellungsquadratmetern präsentierten 387 Aussteller aus dem In- und Ausland entlang der Wertschöpfungskette den aktuellen Leistu...

