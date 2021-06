Sommer in St-Peter-Ording : Hitzewelle an der Nordsee: Viele zog es an den Stand – Nun wird es wieder kühler

Hitzerekord in St. Peter-Ording: Der Sommer verabschiedet sich vorerst, doch die Nordsee hat sich schon so gut aufgewärmt, dass ein Bad auch bei etwas weniger Sonne möglich ist.

St. Peter-Ording | An diesem Sonntagmorgen hatte sich die Hitzewelle bereits verabschiedet, doch die Nordsee ist mit 20 Grad Wassertemperatur bereits ordentlich aufgeheizt.Am Sonntagmorgen sogar wärmer als die Luft (18 Grad). Eine gute Gelegenheit, um beim Morgenhochwasser am Ordinger Strand ein Bad zu genießen. Und zwar am menschenleeren Strand. Kaum zu glauben, denn d...

