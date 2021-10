Sturm Ignatz in St. Peter-Ording : Nach Rettungseinsatz vor SPO und Westerhever: Was man als Wattwanderer auf keinen Fall tun darf

Sturm Ignatz hat am Donnerstag mehrere Wattwanderer vor St. Peter-Ording und Westerhever in große Not gebracht. Wir haben nachgefragt, wie man sich als Strandspaziergänger vor den Naturgewalten am besten schützt.

St. Peter-Ording | Den Gewalten der stürmischen Nordsee sahen sich mehrere Strandspaziergänger am Donnerstag direkt ausgesetzt. Sie waren auf der Sandbank von St. Peter-Ording und im Vorland von Westerhever unterwegs gewesen, als um die Mittagszeit das auflaufende Wasser ihnen den Rückweg abschnitt. DLRG St. Peter-Ording und weitere Rettungskräfte brachten sie heil aus ...

