Umweltdelikt in Südermarsch : Wieder illegale Müllentsorgung: Unbekannte kippen Sperrmüll in Graben

In den vergangenen Tagen häufen sich die Fälle von illegaler Müllentsorgung in der Region. Jüngst haben Unbekannte Sperrmüll in der Gemeinde Südermarsch entsorgt, darunter ein großer Elektroboiler. Aber es gibt eine Spur.

Südermarsch | Offensichtlich sind etliche Nordfriese kräftig beim Aufräumen und Renovieren. Allerdings fahren einige von ihnen Abfall und Sperrmüll nicht zur nächstgelegenen Annahmestelle, sondern entsorgen ihn illegalerweise in der Natur. Zuletzt waren Fälle in Seeth und Schwabstedt bekannt geworden. Mehr zum Thema: Müllfrevel in Schwabstedt: Unbekannte entsorg...

