Corona-Testzentren in Husum : Zum Teil lange Schlangen: Hunderte Menschen lassen sich täglich testen

Die Corona-Inzidenzen erhöhen sich ohne Unterlass, die meisten Testzentren schossen ihre Türen, nun ist der Bedarf wieder groß. Wie sieht es in Husumer Testzentren aus?

Husum | „Solange die Tests kostenpflichtig waren, haben wir rund 80 bis 100 von ihnen täglich durchgeführt, seitdem sie kostenlos sind testen wir etwa 250 bis 300 Personen am Tag“, sagt Philipp Seiler, stellvertretender Leiter des Corona Vorsorge Testzentrums in der Neustadt 58. „Es sind viele Arbeitnehmer, in deren Betrieben 3G gilt, aber auch Geimpfte, die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.