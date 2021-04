Inklusion in Nordfriesland : Wie sich die 11-Jährige Ida Heinrich aus Husum ins Leben zurückgekämpft hat

Hypoglykämie, Sauerstoffmangel im Gehirn und BNS-Epilepsie – viele Hürden hat Ida Heinrich aus Husum bewältigen müssen.

Husum | Mehrere Schritte Anlauf nimmt Ida Henrich, ehe sie den rot-schwarzen Plastikball wuchtig in ein Mini-Fußballtor schießt. Die Elfjährige mit dem dunkelblonden Bob und roter Brille reißt ihre Arme in die Luft, schreit „Tooooor!“, und dreht jubelnd in Richtung des Trampolins in ihrem Garten ab. Im ersten Moment wirkt alles wie gewohnt: ein Mädchen, das s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.