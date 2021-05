Klinikum Nordfriesland : Wie die Krankenhaus-Küche mit den Corona-Herausforderungen fertig wird

Wer täglich 450 Patienten unter Pandemie-Bedingungen bekochen muss, hat viel zu tun – und viel Verantwortung.

Husum | Was bedeutet Corona für eine Großküche, die täglich bis zu 450 Patienten in drei Krankenhäusern versorgt? „Krankenhäuser sind in Sachen Hygiene ohnehin sensible Bereiche“, sagt Tobias Schmidt, Betriebsküchenleiter des Klinikums Nordfriesland in Husum. Das Virus habe das natürlich noch einmal verstärkt. „Und wir in der Küche stehen mit den Mitarbeitern...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.