Vor 75 Jahren in Nordfriesland : Demokratin, Antifaschistin, Dänenfreundin: Als die Husumerin Ina Carstensen „Schulrat“ wurde

Die Husumerin Ina Carstensen setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg als erste Schulrätin für ein demokratisches Schulwesen ein.

Husum/Flensburg | Das Schulwesen Nordfrieslands lag am Boden in jener Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Schulen waren für Wochen und Monate geschlossen. Als dann der Unterricht wieder beginnen konnte, waren die Klassen überfüllt, häufig musste im Schichtbetrieb unterrichtet werden. Das Wort Schulrätin gab es noch nicht In diesem Chaos nach dem Kr...

