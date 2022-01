Corona in Nordfriesland : Kontaktverfolgung an Schulen unter Omikron: Wie Lehrer mit den neuen Quarantäneregeln umgehen

An Schulen sollen Sitznachbarn Corona-Infizierter nicht mehr in Quarantäne. Doch Schulleitungen deuten an, dass sie im Einzelfall anders entscheiden.

Nordfriesland | Selbst Sitznachbarn von infizierten Schülern brauchen seit dem Wochenende nicht mehr in Quarantäne. So steht es in den Infos, die das Bildungsministerium in Kiel den Schulen gibt. Die Vorschriften hatte shz.de am Dienstag zusammengefasst. Wie die Lehrer und Schulleitungen in Nordfriesland in der Praxis damit umgehen, darum soll es hier gehen. Weite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.