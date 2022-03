Krieg in der Ukraine : Westküstenklinikum in Heide behandelt Kinder aus der Ukraine

Derzeit werden zwei Jungen aus der Ukraine in dem Krankenhaus in Heide versorgt. Künftig können es mehr werden, kündigen die Westküstenkliniken an.

Heide | Bundesgesundheitsminister Karl Lauterb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.