Corona im Norden : Steigende Infektionszahlen – Westküstenkliniken schränken Besuchsmöglichkeiten massiv ein

Knapp zwei Wochen waren die Lockerungen des Besuchsverbots am Westküstenklinikum in Heide in Kraft – jetzt werden sie wegen der steigenden Infektionszahlen vorläufig wieder kassiert.

Heide | Wegen der dynamisch steigenden Corona-Infektionszahlen setzen die Westküstenkliniken die Lockerungen des Besuchsverbots an ihren Standorten Heide und Brunsbüttel für 14 Tage aus und fahren das Programm zeitlich frei wählbarer Eingriffe in der kommenden Woche zurück. Von morgen an sind daher zunächst bis zum 19. März nur noch in Ausnahmefällen Besuche ...

