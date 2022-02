Corona in Nordfriesland : Pandemie-Lage entspannt sich: Westküstenkliniken lockern Besuchsverbot ab Montag

Von Montag, 21. Februar, an sind eingeschränkt wieder Besuche in den Westküstenkliniken möglich. Auch die beiden geriatrischen Tageskliniken in Brunsbüttel und Heide werden wieder ihren Betrieb aufnehmen.

Brunsbüttel/Heide | Die Westküstenkliniken lockern ihr Besuchsverbot. Das gaben sie in einer Mitteilung am Freitag bekannt. Patienten dürfen ab Montag, 21. Februar, wieder täglich von 12 bis 19 Uhr eine feste Person am Tag für eine Stunde empfangen. Voraussetzung ist unabhängig vom Impfstatus ein tagesaktuelles negatives Corona-Testergebnis sowie das durchgängige Tragen ...

