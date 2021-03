Dieb in Bredstedt ertappt : Fahrradhelm, Schirm und Handschuhe: Wer vermisst diese Gegenstände?

Polizei schnappt Dieb in Bredstedt und sichert das Diebesgut.

29. März 2021, 14:13 Uhr

Bredstedt | Bereits am Dienstagnachmittag (23. März), gegen 15 Uhr, beobachtete eine Zeugin in der Bredstedter Osterstraße einen Mann, der vor einem Kaufhaus einen Fahrradhelm aus einem Fahrradkorb nahm und wegging. Sie rief die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten in der näheren Umgebung einen 64-jährigen Mann fest, der polizeilich bereits des Öfteren in Erscheinung getreten ist. Den Fahrradhelm und weitere Gegenstände, die der Mann nach eigenen Angaben, „Weil sie so rumlagen! “, an sich genommen hatte, stellten die Beamten sicher. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Auch Schirm und Handschuhe liegen bereit

Der Fahrradhelm, der vermutlich nach Zeugenaussagen einem Jungen gehört, ein Schirm und Handschuhe befinden sich nun auf der Wache der Polizeistation in Bredstedt. Wer sein Eigentum wiedererkennt, kann sich gerne unter der Rufnummer 04671-4044900 melden.