Husum : Weltkindertag: Vom Pizza backen bis zur Kletterwand wurden den Kindern viel geboten

Nach Herzenslust spielen und sich ausprobieren durften Jungen und Mädchen beim Weltkindertag in Husum. Er hat einen ernsten Hintergrund: Er soll für eine kinderfreundlichere Welt werben.

Husum | Corona zum Trotz – oder trotz Corona – stand Husum am Sonntag ganz im Zeichen des Weltkindertages für die Kinderrechte. Seit über 30 Jahren ist Husum mit im Boot und zeigt Flagge für die Jungen und Mädchen dieser Welt. Zum zweiten Mal in Folge musste die sonst zentral stattfindende Veranstaltung mit weit über tausend Besuchern pandemiebedingt an mehre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.