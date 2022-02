Corona in Nordfriesland : Gesundheitsamt vermeldet Zahlen: Weitere Positiv-Testungen bei Danish Crown in Husum

Wie das Kreisgesundheitsamt Nordfriesland am Donnerstag mitteilt, wurde zwei weitere Mitarbeiter, die sich bereits in Quarantäne befinden, positiv getestet.

Husum | Die Zahl der Corona positiven Mitarbeiter im Schlachthof Danish Crown in Husum ist laut Angaben des Gesundheitsamtes nochmal leicht angestiegen. So kamen zu den 45 Positiven (Stand Mittwoch) am Donnerstag zwei weitere PCR-positive Testungen aus dem Kreis der in Quarantäne Befindlichen hinzu. Somit sind insgesamt 47 Personen positiv und 72 Personen in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.