Der Traum vom Eigenheim : Weitere Baugrundstücke sollen in der Gemeinde Oldenswort entstehen

Die Gemeinde Oldenswort will Bauinteressierten 23 weitere Grundstücke zur Verfügung stellen.

Oldenswort | Der Bedarf an Bauland steigt auch in der Gemeinde Oldenswort. 23 weitere Grundstücke zwischen 688 und 974 Quadratmeter will die Kommune Bauwilligen anbieten. Auch interessant: Verkehrsbelastung im Ortsteil Hemmerdeich: Ersatzweg soll Rettung bringen Davon sollen sechs Areale im nördlichen Bereich des Plangebietes nördlich der Dorfstraße, östlich...

