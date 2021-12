Weiterer Weihnachtsritt geplant : Weihnachtspferd Nova: In Bredstedt kommt die Nikoläusin hoch zu Ross

Zum Nikolaus beschert Tina Mathiesen Kindern eine kleine Überraschung auf dem Bredstedter Marktplatz. Für die Adventszeit 2021 plant sie einen weiteren Weihnachts-Ritt.

Bredstedt | „Wer reitet so früh durch das weihnachtlich geschmückte Bredstedt?“ Seit zwei Jahren beschenkt Tina Mathiesen, Chefin von Tinas Reiterhof in Vollstedt pünktlich zum Nikolaustag Kinder in Bredstedt, Breklum, Sönnebüll und ihrer Heimatgemeinde mit kleinen Süßigkeiten. Weiterlesen: 2G im Husumer Einzelhandel: Wie die Kontrolle läuft und was Verkäufer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.