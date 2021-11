Weihnachtsmärkte 2021 in NF : Wegen Corona: Friedrichstadt sagt ab, SPO reduziert Angebot stark

Kein heimeliger Lichterglanz, kein Budenzauber: Die Verantwortlichen in St. Peter-Ording und Friedrichstadt treten beim Adventsprogramm wegen der Corona-Zahlen auf die Bremse. Auch für die Feiertage wurde in SPO umgeplant.

St. Peter-Ording/Friedrichstadt | Die Zahl der Weihnachtsmärkte in Nordfriesland reduziert sich pandemiebedingt weiter. Nach Bredstedt hat am Donnerstag nun Friedrichstadt seine Grachtenweihnacht abgesagt. St. Peter-Ording minimiert sein Adventsprogramm auf die Eisbahn und einige wenige Veranstaltungen. Damit ist im südlichen Nordfriesland nur noch Husum am Start. Auch interessant:...

