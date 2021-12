Westküstenpark St. Peter : Top-Weihnachtsgeschenk: Wie man Tier-Pate für Schildkröten, Seehunde & Co. wird

Wer für das Weihnachtsfest noch auf der Suche nach einem originellen Geschenk ist, wird im Westküstenpark fündig: Hier können Tier-Patenschaften übernommen werden.

St. Peter-Ording | Weihnachtsgeschenke der besonderen Art bietet der Westküstenpark in St. Peter-Ording an. Jeder kann sich dort ein Tier aussuchen – und es dann aber nicht etwa mit nach Hause nehmen, um es unter den Tannenbaum zu setzen. Nein, vielmehr geht es darum, Patenschaften für einzelne Tiere zu verschenken. So mancher wird das als eine große Ehre oder Aufgabe e...

