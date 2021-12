Weihnachten in Husum : Familie, Essen, Spielen – die Menschen lassen sich das Fest nicht durch Corona vermiesen

Weihnachten ist wieder und Corona noch da – wie sehen die Pläne der Menschen aus Husum und Umgebung für das Fest aus, wollten wir wissen. Familie, so sind sich die Befragten einig, steht ganz hoch im Kurs.

Husum | Das zweite Weihnachten im Pandemie-Modus – wie begehen die Bürger aus Husum und Umgebung das Fest, was planen sie, was wird gegessen, welche Auswirkungen haben die Corona-Bedingungen? Wir haben uns in der Stadt stichprobenartig ein wenig umgehört. Claus Röhe aus Mildstedt wird die diesjährige Weihnachtsfeier mit seiner 87-jährigen Mutter verb...

