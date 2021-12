Mit Corona in Hamburg isoliert : Heiligabend in Quarantäne: Husumerin Denice Winther erzählt, wie sich das anfühlt

Schnelltest positiv, PCR-Test positiv. So fing alles an. Nun fallen für die Husumerin Denice Winther alle Pläne für Weihnachten und Silvester aus.

Husum | Wie herrlich war alles geplant: Denice Winther wollte sich heute am 23. Dezember mit ihrer Schwester Charline in Hamburg in den Zug nach Husum setzen, morgen schön mit Mama Astrid den Heiligabend feiern – und am ersten Weihnachtstag sollte es zur Aufführung der Blue Man Group nach Berlin gehen. Sollte, denn alle schönen Pläne muss die 22-jährige Hu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.