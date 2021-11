Dänische Minderheit in Husum : Darum will die Stadtverwaltung einen Zuschuss an dänische Schulen zahlen

Der Husumer Schulausschuss hat sich dafür ausgesprochen, die dänischen Schüler zu bezuschussen. Die Stadt würde bei den Schulkostenbeiträgen damit eine Verantwortung übernehmen, die eigentlich bei jemand anderem liegt.

Husum | Die dänische Minderheit in Husum ist einer Gleichbehandlung ein Stück näher gekommen. In der gestrigen Sitzung des Schulausschusses haben alle Mitglieder dafür gestimmt, einen entsprechenden Verwaltungsantrag an die Stadtverordnetenversammlung zu empfehlen. Lesen Sie auch: SSW will Zuschüsse der Stadt für Danske Skole in Husum Es geht um einen f...

