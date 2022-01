Corona in Nordfriesland : Wegen der Omikron-Welle: Auch 2022 keine Biike in St. Peter-Ording

Wegen des rasanten Anstiegs der Corona-Infektionen wird es am 21. Februar keine Biike in St. Peter-Ording geben. Die Tourismus-Zentrale reagiert auf die aktuelle Lage und bietet stattdessen ein Biike-Feuer für Zuhause an.

St. Peter-Ording | Aufgrund der aktuellen Corona-Situation hat die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording entschieden, das beliebte Biike-Feuer abzusagen „Wir bedauern die Absage sehr, müssen uns aber den momentanen Gegebenheiten anpassen und alles tun, um eine Verbreitung der Pandemie zu verhindern“, so Thies Jahn, Leiter der Abteilung Sales/Marketing/Services. Mehr zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.