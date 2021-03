Tönning : Wegen Reparatur: Eiderbrücke bei Tönning zwei Tage gesperrt

Am 18. und 19. März werden die Schäden an der Eiderbrücke repariert. Autofahrer müssen dafür eine Umleitung in Kauf nehmen.

Tönning | Die Zeit von Tempo 30 auf der Eiderbrücke hat bald ein Ende: Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) teilt mit, dass kurzfristig bereits am 18. und 19. März jeweils von 8 bis 18 Uhr die Schäden an der Eiderbrücke Tönning im Zuge der B5 ausgebessert werden. Nachteil für die Autofahrer: Die Arbeiten können aus Gründen der...

