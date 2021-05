Mildstedt : Wegen Ortsentwässerung: Ortsdurchfahrt bis Ende Oktober gesperrt

Die Oberflächenentwässerung an der Hauptstraße wird zwischen den Straßen Old Dörp und Mauweg erneuert. Der Verkehr wird umgeleitet.

Mildstedt | Demnächst steht wieder eine Vollsperrung in Mildstedt an: Die Hauptstraße (K135) zwischen den Straßen Old Dörp und Mauweg wird bis Ende Oktober oder Anfang November voll gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Husum wird offiziell über Oldersbek und Rantrum umgeleitet. Es soll in diesem Abschnitt die Ortsentwässerung auf einer Länge von 400 Meter erneue...

