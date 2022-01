Corona in Nordfriesland : Wegen Omikron-Welle: Biikebrennen in Schobüll wieder pandemie-bedingt abgesagt

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen hat sich der Nordfriesische Verein Schobüll schweren Herzens entschlossen, die Biike am 21. Februar abzusagen.

Schobüll | Zum dritten Mal in Folge wird es im Husumer Ortsteil Schobüll am 21. Februar kein Biikebrennen geben. Der Nordfriesische Verein will angesichts der dramatischen Entwicklung der Corona-Pandemie in Nordfriesland und allgemein kein Risiko eingehen und verzichtet auf das traditionelle Winterfest, wie die Vorsitzende Susanne Dircks mitteilt. Mehr zum Th...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.