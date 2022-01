Corona in Nordfriesland : Wegen Omikron: Eisbahn und Wintermarkt in SPO früher geschlossen

Die Zahl der Corona-Infektionen in Nordfriesland ist in den letzten Tagen rasant gestiegen. Ein Grund mehr vorsichtig zu sein: Daher wurden in St. Peter-Ording jetzt Eisbahn und Wintermarkt früher geschlossen.

St. Peter-Ording | Angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie und der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante hat die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording entschieden, die Eisbahn auf dem Marktplatz und den Wintermarkt auf der Buhne früher zu schließen. Eigentlich sollte beides noch bis zum 9. Januar für Unterhaltung sorgen, doch nun ist seit Dienstag Schluss. M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.