Biike in Nordfriesland : Wegen Corona und Omikron: Nun auch Biike 2022 in Tönning abgesagt

Anfang Januar hatten bereits die ersten Veranstalter in Nordfriesland ihre Biike abgesagt. Nun zieht auch Tönning nach.

Tönning | Eine ganz so lange Tradition wie auf den Inseln hat das Biikebrennen in Tönning nicht, doch seit gut zehn Jahren lodern immer am 21. Februar an der Hafenspitze die Flammen. Grünen-Politiker Robert Habeck war schon zwei Mal zu Gast: einmal bei der Premiere und dann 2015 beim Biike-Empfang des Friesenrates. Auch interessant: Kita-Eltern in Nordfriesl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.