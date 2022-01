Gastronomie in Husum : Wegen Corona und 2G-plus: Alex Kitchen soll bis Ende März geschlossen bleiben

Seit dem 15. Januar gilt für Restaurants in Schleswig-Holstein 2G-plus: Der Geschäftsführer von Alex Müller erklärt, warum er jetzt die Reißleine zieht.

Husum | Wer an diesem Montag zum Mittagessen zu Alex Kitchen in der roten Pforte kommen wollte, stand vor verschlossener Tür. Auf der Internetseite und auf einem Zettel an der Eingangstür des Restaurants steht knapp: Weiterlesen: 2G plus in Restaurants und Cafés: Das halten Husums Gastronomen davon „Leider müssen wir unser Restaurant aufgrund der aktuel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.