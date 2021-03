St. Peter-Ording : Wegen Corona: TZ SPO sagt Veranstaltungen zu Ostern ab

Kein Osterfeuer, kein Osterlauf - die Tourismus-Zentrale SPO muss wegen Corona auch 2021 das Osterprogramm ausfallen lassen.

St. Peter-Ording | Der Reigen der Veranstaltungs-Absagen wegen der Corona-Pandemie in St. Peter-Ording setzt sich fort. Nachdem schon „Verliebt in SPO“ und die Biike im Februar nicht stattfinden konnten, müssen nun die für den 27. März geplante Strandreinigungsaktion „SPO klart auf“ und das Osterprogramm mit Osterlauf und Osterfeuer am 3. April aufgrund der Corona-Pande...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.