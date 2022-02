St. Peter-Ording online : Wegen Corona: SPO überträgt Gemeinde-Sitzungen jetzt auch im Livestream

Angesichts der Corona-Pandemie mit ihren Auflagen hat sich die Gemeinde St. Peter-Ording dazu entschlossen, ihre Sitzungen im Livestream zu übertragen. Auch eine Infoveranstaltung am 19. März findet online statt.

St. Peter-Ording | Neue Wege geht die Gemeinde St. Peter-Ording bei der Beteiligung der Öffentlichkeit an ihren Sitzungen: Sie werden jetzt als Livestream übertragen. So hat jeder Bürger, der internetfähig ist, die Möglichkeit, von zuhause aus, die Zusammenkünfte der Gemeindevertretung und der Fachausschüsse zu verfolgen, und zwar unter www.amt-eiderstedt.de. Auch in...

