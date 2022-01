Biike in Nordfriesland : Wegen Corona und Omikron-Welle: Kein Biikebrennen 2022 auf Pellworm

Nachdem bereits viele Biiken in Nordfriesland abgesagt worden sind, wird es das beliebte Winterfest nun auch auf Pellworm nicht geben.

Pellworm | Angesichts der weiter steigenden Corona-Zahlen und der Omikron-Welle, die Inzidenz erreichte am Dienstag mit 851,9 einen neuen Rekordwert in Nordfriesland, haben die Verantwortlichen auf Pellworm das beliebte Winterfest am 21. Februar abgesagt. Auch interessant: Corona in Nordfriesland am Dienstag: Ein weiterer Sterbefall, Inzidenz steigt über 850 ...

