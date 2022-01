Klinikum Nordfriesland Husum : Wegen Baumängeln: Treppenturm am Klinik-Parkhaus ist Geschichte

Ein Kran trug jedes Beton-Teil einzeln ab. Jetzt wurde der zweite Neubau des Treppenturms am neuen Parkhaus des Klinikums Nordfriesland abgerissen.

Husum | Die Abriss-Experten sind in dieser Woche am Klinikum Nordfriesland zur Tat geschritten. Der neugebaute Treppenturm am neuen Parkhaus musste weg. Gravierende Mängel sind der Grund. Auf Bildern auf shz.de ist zu erkennen, wie die einzelnen Beton-Teile des Turms voneinander getrennt werden und ein Kran jedes einzelne Teil entfernt. Lesen Sie dazu auch...

