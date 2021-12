Stapel : Neue Generation am Backofen: Bäckermeister Sönke Henningsen übergibt Geschäft an Sohn Leif

Generationswechsel bei der Bäckerei Henningsen in Stapel, die unter anderem in Schwabstedt das Mühlen-Café betreibt: Am 1. Januar übernimmt Leif Henningsen. Der 30-Jährige hat einen spannenden beruflichen Werdegang.

Stapel | Bäckermeister Sönke Henningsen übergibt zum 1. Januar 2022 sein Geschäft in die Hände von Sohn Leif Henningsen. Mit ihm ist das Geschäft bereits in der vierten Generation im Familienbesitz. Der neue Firmeninhaber hat nach Ausbildung und beruflicher Tätigkeit im Elektronik-Bereich in nur 17 Monaten das Bäckerhandwerk erlernt. Die Meisterausbildung hat ...

