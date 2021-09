Schandfleck in Husum : Was sich mit Kreativität aus alten Litfaßsäulen machen lässt

Nachbarn in der Lornsenstraße sind sich einig: So kann die alte betongraue Litfaßsäule an der Straße nicht bleiben. So beginnt eine Kunst-Aktion.

Husum | In Husum stehen unzählige Litfaßsäulen an Gehwegen und Verkehrsinseln und sind mit großen Werbeplakaten beklebt. Doch so manche Anschlagsäule fristet seit einiger Zeit ihr Dasein, ohne dass sie neu beklebt wird. In tristem Betongrau steht in der Lornsenstraße eine jener „Annonciersäulen“, wie sie vor über 150 Jahren genannt wurden. Seit Jahren starr...

