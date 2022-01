Wichtige Aufgabe im Klimawandel : Vom Hochwasser- bis Naturschutz: Was macht eigentlich ein Wasser- und Bodenverband?

Landeigentümer sind zwangsläufig Mitglied, die Allgemeinheit hört höchst selten etwas vom Wasser- und Bodenverband. Dabei erfüllt er wichtige Aufgaben für Mensch und Natur, wie das Beispiel WBV Imme im Amt Viöl zeigt.

Viöl | Die Arbeit geschieht eher im Hintergrund – und dennoch ist sie sehr wichtig. Fragen wir nach: Was macht eigentlich ein Wasser- und Bodenverband (WBV)? Verbandsvorsteher Christian Albertsen vom WBV Imme im Amt Viöl will einige wichtige Aspekte einmal in der Praxis zeigen. Auch interessant: Simulation einer Katastrophe: Wird Husum mit Starkregen und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.