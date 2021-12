Großeinsatz in Winnert : Dramatische Szenen am Dienstagabend: Streit mit Verfolgungsjagd endet tödlich

Was genau am Dienstagabend in Winnert geschah, ist noch unklar. Fakt ist, dass es eine Auseinandersetzung gab und ein Mann zu Tode kam. Die genauen Ursachen werden noch ermittelt.

Winnert | Am Dienstagabend kam es im Ortszentrum in Winnert zu einer Auseinandersetzung, an deren Ende ein Mensch starb. Polizei, Rettungswagen und Notarzt waren vor Ort, konnten den 60-Jährigen aber nicht mehr retten. Ohne Einladung vom Party-Gastgeber abgewiesen Der Pressesprecher der Polizeidirektion Flensburg, Christian Kartheus, beschrieb den Vorfall...

