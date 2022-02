Finanzausschuss in Hattstedt : Millionen Euro für Projekte: Was alles zu tun ist und wie die Gemeinde das stemmt

Hattstedt kauft für 295.000 Euro Flächen, um Gewerbe anzusiedeln. Das ist nur einer von vielen Posten, um die es im Finanzausschuss gegangen ist.

Hattstedt | Was die 2500-Seelen-Gemeinde Hattstedt in diesem Jahr alles finanziell stemmen muss, kam in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses auf den Tisch. Daniel Gerber (SPD), Vorsitzender des Ausschusses nannte einige der wichtigsten Ausgaben. Um die Kita Brückengruppe erweitern zu können, seien 1,8 Millionen Euro eingeplant. Der Kauf einer 7,2 Hektar gro...

