Verkehr in Nordfriesland : Gefährliche B5: Warum kommt es hier immer wieder zu Unfällen?

Mehrere Menschen starben in den vergangenen Jahren infolge von Verkehrsunfällen auf der Bundesstraße. Die Polizei will aber nicht von einem Unfallschwerpunkt in Nordfriesland sprechen.

Nordfriesland | Die B5 ist die Verkehrsader für Nordfriesland und Dithmarschen. Über sie gelangen die Leute von der A23 nach Dänemark, zu den Fähren und zum Autozug nach Sylt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sie 2015 rund 4,5 Millionen Mal befahren wurde. B5 – die „Todesstrecke“ Allerdings: Von Anwohnern wird sie oftmals auch als „Todesstrecke“ bezeichne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.