400 Jahre Friedrichstadt : Warum einst das Remonstrantenhaus ein Tauchbad im Keller hatte

Das Remonstrantenhaus ist Sinnbild für die religiöse Toleranz in der Treenestadt, denn das christliche Gemeindehaus stand allen offen und wurde einst auch von den Juden für einen bestimmten Ritus genutzt.

Friedrichstadt | In einer Serie anlässlich des 400-jährigen Bestehens Friedrichstadts beleuchtet Stadtarchivarin Christiane Thomsen die Historie besonderer Gebäude aus dem Holländerstädtchen. Auch interessant: Wie Geldmangel dem Gotteshaus half: Die St.-Knud-Kirche in Friedrichstadt Heute ist es das Remonstrantenhaus, Am Ostersielzug 8. Gemeindehaus aus dem 2...

