Corona in Nordfriesland : Omikron-Welle: Warum die Inzidenz sinkt und wie die Lage im Gesundheitsamt ist

Die Omikron-Variante hat die Neuinfektionen rasant in die Höhe schießen lassen: Anfang Januar vermeldete der Kreis eine Rekord-Inzidenz von 367. Mittlerweile liegt diese bei 800. Wir haben den Corona-Stab des Kreises um eine Einschätzung gebeten.

Nordfriesland | Auf Bundes- und auch auf Landesebene steigen die Corona-Inzidenzen kontinuierlich an. Auch in Nordfriesland war dieser Trend lange zu beobachten und dann, kurz bevor die 1000er-Inzidenz geknackt wurde, sanken die Zahlen plötzlich wieder. Pandemie verläuft in Wellen Das Gesundheitsamt Nordfriesland erklärt das auf Nachfrage von shz.de wie folgt: ...

