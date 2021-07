Verkehr in Nordfriesland : Vorübergehender „Kreisel-Umbau“ für Schwertransporte in Bredstedt

Zur Vorbereitung auf anstehende Schwerlasttransporte aus Dänemark und Leipzig für den Windpark Reußenköge bedarf es laut Amt Mittleres Nordfriesland an Straßenumbauten.

Bredstedt | Wie das Amt Mittleres Nordfriesland mitteilt, werden die beiden großen B5-Kreisel in der Stadt Bredstedt in Kürze für Schwerlasttransporte vorbereitet. Dafür müsse man sie in Teilen „abgetragen“ und mit speziellem Schotter teilweise wieder auffüllen. Nach Abschluss der Transporte erfolge ein Rückbau der beiden Verkehrsinseln in ihren ursprünglichen Zu...

