14. Landesgedenkstättentagung : Vorträge zu Emil Noldes Verstrickung und der „Rattenlinie Nord“

Archive öffnen sich, es gibt kaum noch Tabus: Der Umgang mit dem Nationalsozialismus tritt in eine neue Phase, heißt es unter Experten in Leck. So gab es Vorträge zu Emil Noldes Verstrickung und der „Rattenlinie Nord“.

Nordfriesland | Die jüngste Tagung von Vertretern der Gedenkstätten im Lande legte einmal mehr den Fokus auf den Nationalsozialismus. Im Mittelpunkt: Suche nach NS-Tätern und deren strafrechtliche Aburteilung, die Geschichte von Verfolgtengruppen, biografische Merkmale in unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen sowie der Wandel der Generationen, die sich ...

