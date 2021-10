St. Peter-Ording : Vorland in SPO: Beliebter Treffpunkt für Störche

Für Naturfreunde lohnt sich stets ein Ausflug ins Vorland von St. Peter-Ording. Zurzeit sind dort viele Störche zu beobachten. Das hat einen besonderen Grund.

St. Peter-Ording | Unwillkürlich bleibt der Deichspaziergänger stehen: Was für eine Menge Störche. Es sind um die 40, die sich nachmittags im Vorland beim Böhler Leuchtturm einfinden und bleiben. Sie sind nicht auf Futtersuche, sie stehen nur zusammen und haben jeder mit sich selbst zu tun oder genießen einfach die Zeit in der Gemeinschaft. So sieht es jedenfalls aus. I...

