Gemeindevertreter debattieren : Acht Jahre lang keine Planungen möglich? Solarpark-Zwist auch in Koldenbüttel

Auch in der Gemeinde Koldenbüttel sind Solarparks umstritten. Jetzt hat die Gemeindevertretung eine Beschlussempfehlung des Bauausschusses angenommen – nicht ohne zuvor kontrovers zu diskutieren.

Koldenbüttel | Häufig erhält die Gemeinde Anfragen nach Freiflächen für Photovoltaik-Anlagen. Die Gemeindeführung hatte sich dazu bislang wie folgt verhalten: Bis zu einer Entscheidung der Landesregierung in diesem Bereich werden keine Anfragen geprüft. Weiterlesen: Solarparks abgelehnt: Mehrheit in Osterhever und Oldenswort stimmt dagegen Dazu sagte Sascha He...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.