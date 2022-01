Notfall in der Nordsee : Dramatischer Einsatz: Vor Westerhever werden neun Spaziergänger von der Sturmflut eingeschlossen

Am Mittwochnachmittag wurden Spaziergänger im Vorland vor Westerhever von der Sturmflut eingeschlossen. Zwei von ihnen mussten mit Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Westerhever | Einsatz Nummer 5 in diesem Jahr kam für die DLRG und die Feuerwehr St. Peter-Ording ausgerechnet am 5. Januar – und er ließ nichts an Dramatik vermissen. Gegen 14.30 Uhr hatten sich Urlauber, die bereits bis über die Hüften, unterkühlt und einer mit Kopfverletzung, im Vorland von Westerhever im Wasser standen, in höchster Not per Notruf an die zentral...

