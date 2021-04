St. Peter-Ording : Von der Nordsee eingeschlossen: Suche nach Frau auf einer Sandbank

Einsatz für Feuerwehr SPO und DLRG: Suche nach einer von der Nordsee auf einer Sandbank eingeschlossenen Frau.

St. Peter-Ording | Auf einer Sandbank von den Nordseewellen eingeschlossen – so lautete der Notruf einer Frau, der am Sonntag, 11. April, um 17 Uhr Rettungsleitstelle Nord in Harrislee auflief: Da die Anruferin über keine Ortskenntnis verfügte, gestaltete sich die Suche etwas aufwändiger. Aus der Feuerwache im Heedweg eilten 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Peter-O...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.