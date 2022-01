Haus der Fotografie in Husum : Von Dieselmotoren zu Bildern: Leiter Lothar Detert und sein ungewöhnlicher Weg

Touristische Ausstattung, Diplomarbeit über Dieselmotoren und am Ende die Fotografie. Lothar Detert, Leiter des Hauses der Fotografie, hat einen ungewöhnlichen Weg hinter sich. Doch der ist noch lange nicht zu Ende.

Husum | Und seitab liegt die Stadt. Wie schon zu Storms Zeiten, ist das immer auch eine Frage der Perspektive. Für viele Husumer dürfte es vielmehr Lothar Detert sein, der sich eine „abseitige“ Wirkungsstätte auserkoren hat, obgleich sie – vor allem im Sommer, auf dem Weg zur Dockkoogspitze – dreimal wöchentlich oder noch öfter daran vorbeifahren Lesen Sie auch: Künstler bringen Farbe in die Husumer Innenstadt Mit dem Haus der Fotografie, das er sich in einem Gebäude der HaGe, Am Außenhafen 28, eingerichtet hat, schlägt Detert vier Fliegen mit einer Klappe, denn neben einem Foto-Studio findet sich hier Platz für eine Galerie, ein Museum und Tagungsräume. Derzeit ist dort – noch bis zum 20. Februar – eine Ausstellung des Husumer dpa-Fotografen Tim Brakemeier mit dem Titel „Frauen Bilder“ zu sehen. Danach, vom 5. März an, folgt eine umfangreiche Werkschau des chilenisch-deutschen Fotografen José Giribás Marambio. Mächtig in der Welt herumgekommen Der kürzeste Weg von einem Punkt zum anderen ist bekanntlich nicht immer eine Gerade. Das lehrte uns schon Albert Einstein. Für Lothar Detert ist diese Maxime zum roten Faden seines persönlichen und beruflichen Lebensweges geworden. Der 63-jährige Angeliter, er stammt aus Sünderup bei Flensburg, hat vieles ausprobiert und ist mächtig in der Welt herumgekommen, wollte zunächst Fotografie studieren, später Schriftsteller werden. Auch interessant: Das sind die Veranstaltungs-Highlights im Winter 2022 in Husum und Umgebung Und ein bisschen was von beidem ist geblieben, auch wenn er zunächst in Husum ein Geschäft für touristischen Bedarf eröffnet, mit dem er sein Maschinenbaustudium in Flensburg finanziert. Nicht zuletzt seine Diplomarbeit über eine Hochvordruckeinspritzung für schnell laufende Dieselmotoren macht ihn für viele renommierte Unternehmen im In- und Ausland zu einem begehrten Mitarbeiter in der Forschung und Entwicklung. Trotzdem scheint es Detert, dass Stillstand Rückschritt bedeutet, und so fasst er den Entschluss, zu seinem Husumer Geschäft zurückzukehren und dieses sogar noch auszubauen. Parallel dazu fotografiert er weiter, hält Vorträge über seine zahlreichen Reisen, schreibt Bücher. Spätes Studium der Fotografie Schließlich absolviert er doch noch ein spätes Studium der Fotografie. Die „photofactory.international“ entsteht und schließlich – am Außenhafen – das Haus der Fotografie. Hier möchte er fotobegeisterte Menschen aus aller Welt zu Workshops und zum Gedankenaustausch zusammenführen – „offen, ohne Doktrin und ohne Pixelpolizei“, wie er sagt. Und wer weiß: Vielleicht kommt ja demnächst noch eine zweite Factory hinzu. Und ja, vielleicht sogar ein internationales Fotofestival. Es muss ja nicht immer im Süden Frankreichs sein. Wie gesagt: Der kürzeste Weg von einem Punkt zum anderen ist nicht immer eine Gerade. ...

