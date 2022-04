Vollsortiment in Innenstadt : Vom Toaster bis zum Blumentopf: Woolworth eröffnet Filiale in Husum

Auf 1000 Quadratmetern verkauft Woolworth nun auch in Husum seine Waren im Niedrigpreissektor. Zwölf Angestellte arbeiten in der neuen Filiale in Nordfriesland. Was halten Husumer von der Eröffnung?

Husum | Die Husumer Innenstadt hat ein weiteres Geschäft. Die Woolworth GmbH hat am Donnerstag eine Filiale in der Großstraße eröffnet. Auf 1000 Quadratmetern werden Textilien, Spielwaren, Haushaltsartikel und Dekorationswaren angeboten. Lesen Sie auch: Woolworth kommt nach Husum – neues Kaufhaus in der Großstraße ab Frühjahr 2022 Der Eröffnungstag lief...

